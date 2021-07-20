اللجنة العليا تقرر عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى

2021/07/20 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الثلاثاء، عدم فرض حظر التجول خلال أيام عيد الاضحى.

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وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 تموز 2021)، إنه "تقرر تشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة".

وأكدت اللجنة أن "دوام الموظفين في مؤسسات الدولة سيكون بنسبة 50 بالمئة".

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