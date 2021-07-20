اللجنة العليا تقرر عدم فرض حظر للتجول خلال فترة عيد الأضحى

2021/07/20 | 14:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، عدم فرض حظر للتجول خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

وذكر بيان عن اللجنة أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت عدم فرض حظر للتجول خلال فترة عيد الاضحى المبارك”.

واضاف ان “اللجنة قررت تشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة”.

وتابع أن “اللجنة قررت أيضاً تشديد الاجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والاماكن العامة التي لا تلتزم بإجراءات التباعد الصحية والزمت المؤسسات بان يكون الدوام خمسين بالمئة”.

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