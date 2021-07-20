احباط عملية تجاوز على الخط الاستراتيجي وضبط عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية

2021/07/20 | 14:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، احباط عملية تجاوز على الخط الاستراتيجي وتضبط عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية، بعمليتين منفصلتين.

وذكرت الوكالة في بيان أنه “من خلال تفعيل الجهد الاستخباري المتواصل، والمتابعة الميدانية المستمرة للحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية والقضاء عليها، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط عملية تجاوز على الانبوب الناقل للنفط الخام (الخط الاستراتيجي) في منطقة ام عنيج ضمن قاطع محافظة المثنى”.

واضافت “كما تمكنت مفارز الاستخبارات أيضا من ضبط ثلاثة صهاريج محملة بالمشتقات النفطية معدة للتهريب خارج حدود محافظة كركوك، وألقت القبض على سائقيها، تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليمهم الى الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا”.

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