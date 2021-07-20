إندلاع حريق بمحيط مجمع مستشفى بعقوبة

2021/07/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اندلع حريق جزئي، اليوم الثلاثاء، في محيط مجمع مستشفى بعقوبة التعليمي، بمحافظة ديالى.

وقال مصدر من اعلام مستشفى بعقوبة التعليمي، لـ (بغداد اليوم)، ان "حريق جزئي في كرفان في محيط مجمع مستشفى بعقوبة التعليمي تم اخماده دون أي إصابات بشرية".

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