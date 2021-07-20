اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى

2021/07/20 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى.واوصت اللجنة العليا بتشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة.وقررت اللجنة العليا ان دوام الموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 50 بالمئة بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك./انتهى7

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