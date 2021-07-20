بعمليتين منفصلتين.. احباط عملية خرق الخط الاستراتيجي وضبط ٣عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية

2021/07/20 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط خرق على الانبوب الناقل للنفط الخام (الخط الاستراتيجي) في منطقة ام عنيج ضمن قاطع محافظة المثنى .و ذكرت في بيان تمكنت مفارز الوكالة أيضا من ضبط ثلاثة صهاريج محملة بالمشتقات النفطية معدة للتهريب خارج حدود محافظة كركوك.واضافت : القت القبض على اربع اشخاص مع عجلاتهم مبينا أنه تم تنظيم محضر ضبط اصوليا وتسليمهم الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا./انتهى3

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