نينوى تقرر صرف مستحقات مالية لـ4000 مستفيد

2021/07/20 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدد محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، موعد تسليم دفعة جديدة من التعويضات جراء العمليات العسكرية.

وقال الجبوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دفعة جديدة من التعويضات للمهدمة دورهم جراء العمليات العسكرية تشمل 4000 مستفيد سيتم توزيعها بعد عيد الأضحى المبارك".

وأضاف أن "وزارة المالية سترسل قائمة بالاسماء مع 30 مليار دينار لمستحقي التعويضات"، مبينا أن "حجم التعويضات يبلغ 30 مليون دينار لكل مستفيد".

واشار إلى أن "المحافظة تسلمت في وقت سابق دفعة من التعويضات بلغت 28 مليار دينار للمستحقين".

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