الرافدين يلغي شرطاً يتعلق بفتح الحسابات المصرفية

2021/07/20 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن تعليمات جديدة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات في المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف ألغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف زبونك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة".

وأكد البيان، "الالتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفير والجاري".

وأوضح البيان، أن "البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات ولا حاجة لانتظار صحة صدورها فيما تعتمد هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر أو بطاقة السكن أو تأييد السكن لمن لم تصدر لهم بطاقة موحدة".

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