2021/07/20 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني خيمت أجواء حزينة على بغداد، اليوم الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى، الذي يأتي بعد ساعات من تفجير إرهابي ضرب سوقا شعبيا بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية، وأسفر عن سقوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفرح تحول إلى مآتم..



صور ترصد العيد في العراق المركز الخبري الوطني.

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