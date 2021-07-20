تحديث:الكياسة والتأدب ضرورة- إنها زيوت التشحيم للعلاقات اليومية -ليون تروتسكى 1923 - عبدالرؤوف بطيخ

2021/07/20 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ "تناول تروتسكي قضايا المرأة والعديد من القضايا الاجتماعية والثقافية الأخرى.



كان لديه موضوع متكرر للمساواة بين الجنسين في الحياة المنزلية قبل أن يكون هناك مساواة في الفرص السياسية أو الاقتصادية".خلال المناقشات العديدة حول مسألة آلية دولتنا ، طرح الرفيق كيسيليف ، رئيس المجلس الفرعي لمفوضي الشعب ، أو على الأقل ذكر في الأذهان جانبًا واحدًا من المسألة ذو أهمية كبيرة.



بأية طريقة تتواصل آلية الدولة م ......





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