سامانثا باور.. المهاجرة التي صعدت لتمثل أميركا

2021/07/20 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الولايات المتحدة أهم وأكبر سوق للكتب في العالم فهي الناشر والمستهلك الأكبر لها.لذا ليس من المستغرب أن يسارع المثقفون وخصوصا صناع القرار منهم لنشر كتبهم في هذه السوق المربحة.وتعد السير الذاتية تحديدا لأفراد النخبة من أكثر الكتب تداولا لدرجة انها أصبحت الطريقة المتوقعة لكسب المال بعد اعتزال المناصب الحكومية ذات الرواتب المتواضعة، فاحترام حقوق النشر يعني حفظ أرباح الكُتاب وقدرتهم على كسب رزقهم من الكتابة.وكذلك تتسابق دور النشر لتوقيع عقود مع الكتاب الذين تتوقع نجاحهم مما يخلق منافسة على المش

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