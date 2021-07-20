الاعلام الامني يكشف نوع تفجير مدينة الصدر والحصيلة النهائية

2021/07/20 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن سقوط 30 مواطنا واصابة اكثر من 50 اخرينكحصيلة لتفجير مدينة الصدر يوم أمس.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (20 تموز 2021) ان "التفجير الارهابي كان بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا."

واضافت ان "التفجير أدى إلى مقتل 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

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