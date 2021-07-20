2021/07/20 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الحصيلة النهائية لشهداء وجرحى التفجير الارهابي في مدينة الصدر.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي، تود الخلية أن تبين أنه وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف مما ادى الى استشهاد 30 مواطناً وإصابة اكثر من 50 آخرين.

وأضاف البيان: ان الخلية من جانبها شرعت الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الارهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم بعد أن اقترفت ايدهم هذا الاعتداء الغاشم.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: 80 شهيداً وجريحاً حصيلة التفجير الانتحاري في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: 80 شهيداً وجريحاً حصيلة التفجير الانتحاري في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).