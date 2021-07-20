جلولاء.. انفجار عبوة ناسفة

2021/07/20 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم الثلاثاء، امام منزل احد ضباط الشرطة الاتحادية في مدينة جلولاء.

وقال مصدر أمني لـ PUKmedia، ان عبوة ناسفة مزروعة، انفجرت، امام منزل منتسب في الشرطة الاتحادية برتبة ضابط، لافتا الى ان الانفجار ادى الى جرح شخصين من عائلة الضابط.

واضاف: ان الجرحى تم نقلم المستشفى لتلقي العلاج الضروري، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادث.

PUKmedia خاص

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