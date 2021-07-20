هادي العامري يحذر بعد تفجير مدينة الصدر: ’القصاص هو العلاج’

2021/07/20 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

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بيان===بسم الله الرحمن الرحيم(( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ))صدق الله العلي العظيم..تلقينا ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعصرها الألم استهداف أهلنا في مدينة الصدر الصابرة المقاومة بعملية إرهابية جبانة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ في سوق شعبي مزدحم بالمتسوقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ...إن هذه العملية الإجرامية تدل بشكل واضح على خسة هذه المجاميع ودناءتها وأن لا علاج لهم الا الاستئصال بالكامل من دون أي رأفة (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ))وعلى الأجهزة الأمنية عدم الغفلة ومتابعة كل حواضن الإرهاب وعدم اتاحة الفرصة لهم لبناء تشكيلاتهم مرة أخرى من خلال العمليات الاستباقية ، وعلى الجهد الاستخباري العمل الجاد من أجل متابعة هذه المجاميع بشكل جدي وعدم ترك أدنى فرصة لعودتهم إلى عملياتهم الإجرامية بحق الشعب العراقي ..إن هذه العمليات الإجرامية بحق شعبنا العزيز لا تزيدنا إلا عزماً وإرادة من أجل مواصلة الدرب حتى اجتثاث كل أنواع الإرهاب من العراقتغمد الله الشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل لكل الجرحى والصبر والسلوان لكل عوائل الشهداء الكرام..وإنا لله وإنا إليه راجعون.===================هادي العامريرئيس تحالف الفتح٢٠ تموز ٢٠٢١

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