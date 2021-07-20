آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق رفح

2021/07/20 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توغلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن عدداً من الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت عشرات الأمتار شرق رفح؛ وقامت بعمليات تمشيط وتجريف بالمنطقة.

ووفق الوكالة، تتعمد آليات إسرائيلية بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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