2021/07/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة توضح بشأن فقدان طفلة ولدت حديثا بمدينة الطب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن فقدان طفلة ولدت حديثا بمدينة الطب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن فقدان طفلة ولدت حديثا بمدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).