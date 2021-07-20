2021/07/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان جديد من الاعلام الامني بشأن تفجير مدينة الصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد من الاعلام الامني بشأن تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد من الاعلام الامني بشأن تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).