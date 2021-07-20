2021/07/20 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، شروط الحصول على قطع الأراضي ضمن مبادرة السكن، فيما أشارت إلى مواقع تلك القطع تحديدا في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان حيدر الميالي، إن "وزارة الاسكان استحضرت كافة الاراضي والتصاميم الاساسية للمرحلة الاولى ضمن مبادرة السكن"، وفقا لـ"واع".

وأوضح أن "الوزارة أكملت تجهيز تسعة مواقع بالكامل في اغلب المحافظات وهناك بعض الاراضي بصدد استكمالها لضمها ضمن المبادرة، مشيرا إلى "تجهيز 550 الف قطعة سكنية تم عزلها ومن المؤمل أن تغطي كثافة سكانية بحدود ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن وهذه كمرحلة اولى".

وأضاف، أن "خطة رئيس الوزراء أن يتم توزع مليون قطعة سكنية وهناك مراحل اخرى"، موضحا أن "وزارة الاسكان جهزت 550 الف وحدة سكنية منها 350 الف قطعة اكتملت التصاميم الاساسية وما تبقى منها بمرحلة اعداد التصاميم وهناك مدة 60 يوما لاعداد التصاميم وننتظر الاعتراضات وبعدها تكون جاهزة للتوزيع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسكان تكشف عن مواقع قطع الاراضي التي ستوزع على المواطنين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسكان تكشف عن مواقع قطع الاراضي التي ستوزع على المواطنين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).