الموارد المائية تعلن تأمين تخصيصات تأهيل مشروع ماء البدعة

2021/07/20 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الثلاثاء، تأمين الأموال المخصصة لمشروع ماء البدعة مشيراً إلى أن وزارة المالية وعدت بتأمين المبلغ بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال الحمداني، إن "الوزارة حريصة على ديمومة الضخ للاحواض لتأمين مياه الشرب الى محافظة البصرة"، مؤكداً أن "كوادر الوزارة مستنفرة، لاسيما في فترة العيد، حيث الدوام 24 ساعة، يعملون على ادامة هذه المضخات بشكل مستمر"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف أن "عملية تأمين مياه الشرب الى محافظة البصرة، عملية مهمة"، مبيناً أنه "تم استحصال موافقة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط على المباشرة بالقناة الانبوبية".

وأكد أن "القناة الانبوبية ستنهي المعاناة بالكامل، وأن وزارة المالية ستؤمن المبالغ الى هذا المشروع الاستراتيجي المهم بعد العيد".

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