2021/07/20 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يعلق على تفجير مدينة الصدر ويطرح حلاً لإيقاف الهجمات الإرهابية المركز الخبري الوطني.

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