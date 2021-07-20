الإسكان العراقية تحدد شروط الحصول على قطع الأراضي ضمن مبادرة السكن

2021/07/20 | 15:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة الإعمار والإسكان العراقية شروط الحصول على قطع الأراضي ضمن مبادرة السكن، فيما أشارت إلى أن المرحلة الأولى تغطي نسبة سكانية تقدر بـ 3 ملايين ونصف المليون نسمة.وقال مدير عام الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان حيدر الميالي في تصريح …

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