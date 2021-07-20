2021/07/20 | 15:42 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 يوليو 2021 | 03:30 مساءً

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اللجنة العليا تقرر عدم فرض حظر شامل للتجوال خلال فترة عيد الأضحى

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العامة، اليوم الثلاثاء، عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى.



وذكر بيان للجنة تابعه أنها قررت تشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والاماكن العامة غير الملتزمة، لافتا الى أن اللجنة قررت ايضا ان يكون دوام الموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 50%.



هذا واكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق أن مقترحات الاجتماع الذي سيعقد اليوم ستركز على الدفع باتجاه اخذ اللقاح واتخاذ إجراءات مشجعة إلى المواطنين باخذه والالتزام بالاجراءات الوقائية.



فيما استبعد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي في حديث للمربد عودة حظر التجوال، استنادا إلى الناحية العلمية والوبائية التي تذهب باتجاه اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية .

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