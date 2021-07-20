وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس فرض عقوبات أشد على مبيعات النفط الإيراني للصين

2021/07/20 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات أشد على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين كوسيلة لدفع طهران على إبرام اتفاق نووي.

وتحذر الولايات المتحدة من أن الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق ينفد.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه العملية ليست لأجل غير مسمى..



ستأتي نقطة يتغير فيها حساب التفاضل والتكامل.

وتوقفت المفاوضات بعد أن قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن طهران لن توافق على صفقة دون رفع شامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر قالت واشنطن إنها لن تفعله.

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