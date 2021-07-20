اللجنة تقرر عدم فرض حظر التجوال خلال أيام العيد وتشدد الإجراءات في الأماكن العامة

2021/07/20 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا، عدم فرض حظر للتجوال خلال ايام عيد الاضحى.

وأكد بيان للجنة انها قررت في الوقت ذاته تشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة بالتدابير الوقائية، مشيرا إلى ان دوام الموظفين في مؤسسات الدولة سيكون بنسبة خمسين بالمئة.

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