بالصور.. مراسيم احياء يوم عرفة في منطقة مابين الحرمين الشريفين بكربلاء

2021/07/20 | 15:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم قساوة الحر اللاهب؛ يواصل الزائرون تأدية مراسم صلاة ودعاء يوم عرفة بجوار حرم الامام الحسين (عليه السلام).

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