اولمبياد طوكيو مهددة بالالغاء من جديد

2021/07/20 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارا صحفية ان منافسات الدورة الاولمبية المنتظرة في اليابان " اولمبياد طوكيو 2020 " والذي سينطلق بعد تأجيل عام كامل بسبب انتشار الجائحة والتي لم يتبقى لها سوى ايام معدودة للانطلاق مهددة في اي لحظة بأن يتم إلغاؤها بسبب الازدياد المرعب بعدد الاصابات.وقال توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية " طوكيو 2020" انه لا يستبعد الغاء الأولمبياد قبل انطلاقه بسبب الارقام المخيفة بازدياد اعداد الاصابات في اليابان.

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