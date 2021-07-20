إطلاق صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية

2021/07/20 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – سقطت ثلاثة صواريخ انفجر اثنان منها فقط صباح الثلاثاء على مقربة من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول فيما كان عدد من المسؤولين مجتمعين حول الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى، على ما أفادت وزارة الداخلية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في رسالة […]

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