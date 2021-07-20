الحمداني: نتبع سياسة عادلة بإدارة الموارد المائية في العراق

2021/07/20 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتبع سياسة عادلة بإدارة الموارد المائية في العراق.

وقال الحمداني، لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطلاقات المائية لا تؤثر على حصة محافظة ذي قار المائية كون الوزارة تتبع سياسة عادلة في إدارة الموارد المائية في البلاد"، مضيفاً أن "قناة البدعة مصممة لإيصال المياه الى محافظة البصرة وأجزاء من محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي للإطلاع على أعمال ضخ المياه والصيانة الدورية للمضخات لضمان استمرار تدفق المياه بأتجاه محافظة البصرة".

واشاد، بـ"جهود ملاكات الوزارة العاملة في مشروع ماء البصرة لما تبذله من جهود جبارة لضمان ديمومة تدفق المياه"، مبيناً أن "الوزارة تعمل على تطوير منشآت الري في المحافظات كافة حسب الدراسة الأستراتيجية التي اعدتها الوزارة".

وأشار إلى أن "هناك فريقاً فنياً متكاملاً يتابع موضوع الاهوار وديمومتها ونسبة الأغمار فيها جيدة وعالية".

وتعاني البصرة من ارتفاع ملحوض بالملوحة بمياهها مايعود بنا بالذاكرة لعام 2018 والتي تسبب ارتفاع الملوحة في حينها الى الخروج بتظاهرات عارمة تسببت بحرق الدوائر ومقار بعض الاحزاب.

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