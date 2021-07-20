بالأرقام.. الموقف الوبائي لجائحة كورونا في ديالى

2021/07/20 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الدائرة أجرت ١٢٦٤ مسحة جديدة، بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة من بينها ٣٥٠ مسحة، تضمنت حالة من الكوادر الإدارية".

واضاف العزاوي، أن "الدائرة لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات ٣٤٠ وفاة"، مشيراً إلى "تسجيل ٤٢٥ حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥٦٩٢٦ حالة اي بنسبة ٩٦٪ من الحالات الكلي".

وأكد، أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٥٩٣٢٠ حالة في عموم المحافظة".

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