خلية الإعلام الأمني: تفجير مدينة الصدر كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا/موسع

2021/07/20 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني،عن استشهاد ٣٠ مواطناً وإصابة اكثر من ٥٠ آخرين بانفجار مدينة الصدر.وقالت الخلية في بيان:" انه في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا مما ادى الى استشهاد ٣٠ مواطناً وإصابة اكثر من ٥٠ آخرين".من جانبها، شرعت الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الارهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم بعد أن اقترفت ايديهم هذا الاعتداء الغاشم./انتهى7

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