خلية الإعلام الأمني:استشهاد 30 مواطناً وإصابة أكثر من 50 آخرين بانفجار مدينة الصدر

2021/07/20 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن استشهاد 30 مواطناً وإصابة أكثر من 50 آخرين بانفجار مدينة الصدر.وذكرت الخلية في بيان:" ان تفجير مدينة الصدر يوم أمس نفذه إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً ادى إلى استشهاد 30 مواطناً وإصابة أكثر من 50 آخرين"./انتهى7

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