مقتل وإصابة عشرة أشخاص بحادث سير غربي الحلة

2021/07/20 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وكربلاء غربي الحلة اليوم الثلاثاء.وقال مصدر في شرطة بابل" أن سيارة انحرفت عن طريقها واصطدمت بحاجز في ناحية أبي غرق غربي الحلة اليوم الثلاثاء مما أدى إلى وفاة اثنين من ركابها وإصابة ثمانية آخرين.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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