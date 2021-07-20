2021/07/20 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي في العراق: تسجيل 8922 إصابة جديدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: تسجيل 8922 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق: تسجيل 8922 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).