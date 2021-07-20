اللجنة العليا بالعراق تقرر عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة العيد

2021/07/20 | 16:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العامة العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى.وذكر مصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة العليا عقدت اجتماعاً وأصدرت مجموعة قرارات من بينها تشديد الإجراءات الصحية وفرض …

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