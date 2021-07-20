اللجنة العليا ترفض مقترح تطبيق حظر تجوال في العيد.. والدوام بنسبة 50%

2021/07/20 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رفضت اللجنة العليا في العراق، الثلاثاء، مقترح فرض حظر للتجوال في عطلة عيد الأضحى وفق مقترحات وزارة الصحة لتدارك موجة الجائحة.

وقررت اللجنة كما علم "الترا عراق" من مصادر في مجلس الوزراء، 20 تموز/يوليو، عدم فرض حظر للتجوال، مع تشديد الإجراءات الوقائية.

وتضمنت القرارات، تحديد دوام الموظفين بنسبة 50%، وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة بالإجراءات الصحية.

وقدمت وزارة الصحة، في وقت سابق، مقترحات إلى اللجنة العليا لفرض حظر تجوال شامل أو إجراء إغلاق تام على خلفية موجة الجائحة الشديدة التي ضربت البلاد.





وقالت الوزارة في بيان المقترحات الذي اطلع عليه "الترا عراق"، 18 الأحد تموز/يوليو، إن "الوضع بات خطيرًا جدًا وينذر بفقدان السيطرة على استيعاب المرضى في المؤسسات الصحية في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية صارمة تقطع سلسلة انتقال العدوى مع زيادة أعداد المرضى الراقدين في المستشفيات بشكل غير مسبوق منذ بدء أزمة الجائحة".

وعرضت الوزارة خيارين، يتمثل الأول بـ "فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يومًا اعتبارًا من الأحد 18 تموز/يوليو وحتى الأول من آب/أغسطس".

ونص الخيار الثاني، على فرض حظر صحي يتضمن إغلاق المطاعم والمولات والمقاهي ودور السينما وقاعات المناسبات والمساجد والقاعات الرياضية وتقليص دوام الموظفين إلى 25%.

كما تضمن إيقاف الدوام الحضوري في المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية لمدة 30 يومًا لغاية السادس عشر من آب/أغسطس، ومنع حركة المواطنين بين المحافظات واستمرار إغلاق المنافذ الحدودية، والتأكيد على الأجهزة الأمنية لمساندة الفرق الصحية.

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