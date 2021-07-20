رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: على من يهاجمنا سيبرانيا أو بريا أو بحريا أو جويا انتظار الرد الملائم

2021/07/20 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، تامير هايمان، أن من يهاجم إسرائيل من البر أو البحر أو الجو أو حتى عبرالفضاء السيبراني يجب أن يتوقع الرد المناسب من الجيش الإسرائيلي

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