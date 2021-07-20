الاعلام الأمني: الهجوم نفذه انتحاري بحزام ناسف والحصيلة30 شهيدا وأكثر من50 جريحا

2021/07/20 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الاعلام الأمني عن الحصيلة النهائية للتفجير الإرهابي الذي طال سوقا في مدينة الصدر.

الخلية قالت في بيان لها ان التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة أظهرت أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا مما ادى الى استشهاد ثلاثين مواطناً وإصابة أكثر من خمين آخرين، مضيفة ان الاجهزة الاستخبارية شرعت بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على العمل الارهابي لتقديمهم للعدالة.

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