2021/07/20 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاهور طالباني يتنازل عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني لصالح بافيل طالباني المركز الخبري الوطني.

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