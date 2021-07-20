شاهد عملية تحرير كلب علق 5 أيام بين الجدران بعد تحطيمها

2021/07/20 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترق قسم الإطفاء في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية، جدارًا لتحرير كلب كان مفقودًا ومحاصرًا في مساحة صغيرة لمدة خمسة أيام بين الجدران.

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