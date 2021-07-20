بعد زيادة اصابات كورونا.. اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة بشأن الاجراءات الصحية

2021/07/20 | 16:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا، يوم الثلاثاء، عدم فرض حظر للتجوال خلال ايام عيد الاضحى.وأكد بيان للجنة العليا؛ على “تشديد الإجراءات الوقائية والصحية في المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجد، وقاعات الرياضة، وغيرها، ومنع المواطنين من دخولها إلا بعد ارتداء الكمامة”.واشار البيان إلى […]

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