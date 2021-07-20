شاهد.. اجواء يوم عرفة في كربلاء

2021/07/20 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير:

مرتضى الاسدي - محمد القرعاوي - قاسم

العميدي

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