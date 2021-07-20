لاهور طالباني يتنازل مؤقتا عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني لصالح بافيل طالباني

2021/07/20 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، اليوم الثلاثاء، التنازل بشكلٍ موقت عن سلطته إلى بافل طالباني، فيما اكد انسحابه من رئاسة “تحالف كردستان” الانتخابي الذي يضم حزبه […]

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