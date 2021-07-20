تعقيبا على - هاشتاك - مظلوم عبدي من يعترف بمن ؟ - صلاح بدرالدين

2021/07/20 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين تعقيبا على " هاشتاك " مظلوم عبدي من يعترف بمن ؟ دعا السيد ( مظلوم عبدي ) قائد " قوات سوريا الديمقراطية " الى الاعتراف " بالإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا " من دون الإفصاح عن أسماء الجهة أو الجهات المدعوة الى الاعتراف ، وذلك من خلال نشر – هاشتاك – في مواقع التواصل الاجتماعي ، بالتزامن مع نفير اعلامي عام من جانب جميع وسائل الاعلام المرئية ......





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