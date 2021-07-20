م 4 / ف 17 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 839 - أحمد صبحى منصور

2021/07/20 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 839تابع شهر رمضان أخبار الحجاز( فيه تسلم الشريف أميّان بن مانع بن علي بن عطية بن منصور بن جماز بن شيِحة الحسيني ٍ امرأة المدينة النبوية ، عوضاً عن أبيه بعد قتله‏.



وقد قدم تشريف ولايته وتوقيع استقراره‏.



)تعليقوصل الى مكة تقليد بامارة الشريف أميان على المدينة مكان أبيه المقتول .



ورصد الم ......





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