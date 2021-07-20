الكاظمي يؤكد رغبة العراق في تنمية العلاقات الإيجابية مع كل دول الجوار والمنطقة

2021/07/20 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رغبة العراق في تنمية العلاقات الإيجابية مع كل دول الجوار والمنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي، أن “الكاظمي تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”.

واضاف البيان، أن “الجانبين تبادلا التهاني والتمنيات بأن تعود هذه المناسبة المباركة على الشعبين العراقي والإيراني بالخير والازدهار والاستقرار، وتجاوز المصاعب والتحديات”.

وعبّر الكاظمي، خلال الاتصال، عن “صميم رغبة العراق في تنمية العلاقات الإيجابية مع كل دول الجوار والمنطقة، وتضافر الجهود للتركيز على محاربة مخاطر الارهاب”.

من جهته، أكد روحاني “تطلع إيران حكومة وشعباً إلى توطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتأييده جهود العراق الرامية إلى تعزيز الأمن والتنمية المستدامة بما يخدم جميع الشعوب المتآخية المحبة للسلام”.

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