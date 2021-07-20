2021/07/20 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وكذلك ملف اللاجئين والنازحين العراقيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).