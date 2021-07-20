القبض على متسللين اثنين من سوريا الى العراق غربي نينوى

2021/07/20 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القاء القبض على متسللين اثنين من سوريا الى العراق غربي محافظة نينوي.وذكر بيان للخلية، أنه “تاكيداً لجهودها في اسناد قطعاتنا الماسكة للحدود مع سوريا، وبمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اشرت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية […]

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