إحباط عملية تجاوز على الخط الاستراتيجي وتهريب عجلات

2021/07/20 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وألقت القبض على سائقها.

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