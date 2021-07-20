المنافذ: إحباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل

2021/07/20 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " مفارزها في منفذ طريبيل الحدودي ضبطت عجلة محملة بمادة (اراكيل الكترونية) مخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت لأن تلك المواد ممنوعة من الاستيراد أو التصدير بموجب القرارات الرسمية".

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